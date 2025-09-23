23日の「#みんなのギモン」は、大阪・関西万博について。閉幕は来月13日です。今、来場者が急増していて、チケットを持っているのに、入場することができない事態が起きています。今回は「万博チケットあるのに入れない？」をテーマに、山崎誠アナウンサーが解説します。■午前8時には行列、昼過ぎても人…夕方からまた行列まずは、どれだけの人が万博に来ているのでしょうか。今月14日の日曜日、来場者の多くが利用する東ゲート前