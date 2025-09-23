沖縄で、いわゆる「リンゴ病」と呼ばれる伝染性紅斑が拡大し、保健当局が警報を発令した。沖縄の中心都市・那覇市保健所は、最近、地域内で伝染性紅斑の患者が急増していると明らかにしたと、沖縄テレビなどが9月22日に伝えた。9月8日から1週間の間に報告された患者発生例が大幅に増え、基準値を超えたため、当局は注意警報を発令した。両頬が赤くなる症状のため「リンゴ病」と呼ばれるこの病気は、ヒトパルボウイルスB19による疾