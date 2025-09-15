ËÌÀî·Ê»Ò¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î23ºÐÈþ½÷¤¬¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤·¤¿ÁÇ´é¤Ë¡ÖËÜ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©¡×¡Ö¼è¤Ã¤¿Êý¤¬»÷¤Æ¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛËÌÀî·Ê»Ò¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª23ºÐÈþ½÷¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤·¤¿ÁÇ´éABEMA¤Ë¤Æ9·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#87¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤´ë²è¤ÎÂè3ÃÆ¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤Î²¼¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¡© »÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡© ¥¹¥¿¡¼¤Ë»÷²á¤®¤ÈÏÃÂê¤Î¥Þ¥¹¥¯¥¤¥±¥á¥ó¡õ¥Þ¥¹¥¯Èþ½÷Âç½¸¹çSP¡×¤¬Å¸³«¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡ÈËÌÀî·Ê»Ò¤Ë»÷²á¤®