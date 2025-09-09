秋の訪れとともに、スターバックスから心ときめく新作が登場します♡ 2025年9月10日(水)より発売される『洋なし 生キャラメル フラペチーノ®』は、芳醇な洋なし果肉とコク深い生キャラメルが重なり合う、まるでスイーツのような一杯。同日には『洋なしとキャラメルの紅茶ケーキ』もラインアップされ、より贅沢なティータイムを演出します。秋限定の特別な味わいを、ぜひ先取りしてみませ