NY株式5日（NY時間16:20）（日本時間05:20） ダウ平均45400.86（-220.43-0.48%） S＆P5006481.50（-20.58-0.32%） ナスダック21700.39（-7.30-0.03%） CME日経平均先物42925（大証終比：-145-0.34%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。一時４００ドル近く下げ幅を拡大する場面も見られた。この日発表の８月の米雇用統計を受けて序盤は買い先行で始まり、ダウ平均も一時１４８ドル高