《この度、私、中島裕翔は本日をもちましてHey! Say! JUMPを卒業させていただくこととなりました。突然のご報告となり大変申し訳ございません》8月28日、Hey! Say! JUMPの中島裕翔（32）が同日をもってグループを卒業することがSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで発表された。中島は卒業に際し、《これまで私はグループという恵まれた環境、そしてメンバーの優しさに甘えてきてしまったところが沢山ありました》と明かし、《1人の