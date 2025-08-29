《この度、私、中島裕翔は本日をもちましてHey! Say! JUMPを卒業させていただくこととなりました。突然のご報告となり大変申し訳ございません》

8月28日、Hey! Say! JUMPの中島裕翔（32）が同日をもってグループを卒業することがSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで発表された。

中島は卒業に際し、《これまで私はグループという恵まれた環境、そしてメンバーの優しさに甘えてきてしまったところが沢山ありました》と明かし、《1人の人間として私には何ができるのか、自分とは何なのかと考えた時に、自分にはお芝居に対する強い思いがありました。その思いがさらに確固たるものとなり、今後は自分の足で立って俳優を主軸に活動したいと決断いたしました》とこれからの抱負を綴った。

「Hey! Say! JUMPは31日に行われるエイベックス主催の野外フェス『a-nation 2025』に参加しますが、28日付でグループを卒業する中島さんの出演は中止に。しかし、中島さんは6日、Instagramで行ったライブ配信で、メンバーとともにa-nationの打ち合わせをしたと明かしていました。中島さんは『何の曲をやろうかな』『フェスだよ、楽しみだよね』などと始終ご機嫌で語っていたため、卒業は急転直下で決まったことなのかもしれません」（芸能ライター）

あまりにも唐突な卒業発表。Xではファンが《突然のことすぎて全然信じられなくてしんどすぎるよ、、、》《突然すぎるよ》などと、ショックを隠せない様子だが、そんななか中島を“挑発”するような投稿を行った人物が――。

それは、お笑いコンビ「プラス・マイナス」を解散し、現在はピン芸人として活動しているシャドウ岩橋（47）だ。

岩橋と中島の間には、“因縁”がある。’24年2月、岩橋は『だれかtoなかい』（フジテレビ系）の出演者に向けて、Xで《あ、俺をエアガンで撃った人だ》と投稿。犯人探しがSNSで始まるなど大きな波紋を呼んだこともあり、翌日に《あの時俺をエアガンで撃った真木よう子と平成JUMPの中島！ 俺んとこに謝りに来い！！！！》（原文ママ）とトラブルを告発したのだ。

この“エアガン発砲疑惑”に対し、真木よう子（41）はSNSのライブ配信で真っ先に否定したが、中島は沈黙を守っていた。当時配信された「J-CASTニュース」の記事によれば、中島が所属していた事務所・SMILE-UP.社は同メディアの取材に「確認に時間を要している」と答えたという。それ以降、中島サイドはこの件について何も語っておらず、トラブルの真相は明らかになっていない。

岩橋は28日、中島の卒業について、《元プラスマイナスの岩橋へのエアガン思い出すな》と綴った一般ユーザーの投稿をXで引用。そして、こうコメントした。

《東京マルイにでも就職するのか？》

エアガンメーカーである「東京マルイ」の名前を出し、中島を“挑発”した岩橋。さらに約4時間後には、《岩橋にエアガンぶっ放した件は許されたのに…》という一般ユーザーの投稿を引用し、《俺許してないよ》と再び怒りをあらわにした。

その後も岩橋はトラブルを告発した過去の投稿を自らリポスト。エアガン騒動の真偽は不明だが、岩橋の恨みは根深いようだ。