Hey! Say! JUMPの中島裕翔が、8月28日でグループを卒業することを公式サイトにて発表した。 （関連：Hey! Say! JUMP 中島裕翔、自分のアドボードを見て大興奮「可愛いすぎる」「周りの人気づいてないの！？」） Hey! Say! JUMPは今年11月で18周年を迎える。20周年に向けての協議を進める中で中島より卒業の申し出があったとのこと。その申し出をメンバーが尊重するということで、卒業するに至ったと公式