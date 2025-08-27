ガソリン税の代わりに走行距離税が導入されるかもしれかい。つまり走れば走るほど税金を吸い取られる仕組み。車が生活必需品の地方民や配送業にとっては重税そのもの。結局は物価も上がるだけ。なんかもう狂気の沙汰としか思えない。