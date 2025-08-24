昨季もバルセロナのリーグ制覇、スペイン国王杯制覇などに大きく貢献し、改めて実力を証明してみせたMFペドリ。昨季は怪我の問題もなく、攻守両面で高い完成度を見せてくれた。今季も第2節のレバンテ戦でチーム1点目となるゴールを決め、逆転勝利に貢献。その重要性は今季も変わらないだろう。そんなペドリは過去に何度か元スペイン代表MFアンドレス・イニエスタと比較されてきたが、もはやイニエスタを超えたのではないかと主張す