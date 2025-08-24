イタリア・セリエAの2025-26シーズンも開幕。開幕節からミランがクレモネーゼに1-2で敗れるなど波乱もあったが、これが今のセリエAの魅力なのかもしれない。伊『Gazzetta dello Sport』は、今のセリエAがかなり読みづらいコンペティションになっていると紹介している。やや寂しい話ではあるが、今のセリエAには絶対的な力を持つクラブが少ない。そのおかげで中堅クラブと強豪クラブの差が縮まり、優勝争いから欧州カップ戦出場権争