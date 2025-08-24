昨季のセリエA王者ナポリは23日に開幕節でサッスオーロと対戦し、MFスコット・マクトミネイとケビン・デ・ブライネのゴールで2-0の勝利を収めた。今季のナポリではマンチェスター・シティから加えたデ・ブライネが目玉新戦力であり、少々ラッキーな形でありながらフリーキックからゴールを決めたのは大きい。まだ開幕直後で万全の状態とは言えないだろうが、ひとまず結果は出た。『CBS Sport』はナポリが連覇を狙ううえで、マクト