±¦É¨¤Ë¼«ÂÇµåÄ¾·â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¤¬23Æü¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¤Ç¡¢±¦É¨¤Ë¼«ÂÇµå¤òÅö¤Æ¤ÆÉé½ý¸òÂå¡£¼«ÎÏ¤ÇÊâ¤±¤º¡¢¸ª¤òÃ´¤¬¤ì¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£6²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç5µåÌÜ¤Ë¼«ÂÇµå¤¬±¦É¨¤òÄ¾·â¡£Â­¤ò°ú¤­¤º¤Ã¤¿¸å¡¢ËÜÎÝÉÕ¶á¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂåÂÇ¡¦Ãæß·¤¬Á÷¤é¤ì¡¢¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ª¸¶¤Ïº£µ¨1·³¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.214¡¢5ËÜÎÝÂÇ19ÂÇÅÀ¡£±¦ÏÆÊ¢¤ò