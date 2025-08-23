¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤¬¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ï¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Ç¥£¥Ö¥ê¥ó¥°¤Î¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¹Ô¤­¤ò¼«¿È¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖHERE WE GO¡×¤È¤È¤â¤ËÊó¤¸¤¿¡£°ÜÀÒ¶â¤Ï4200Ëü¥Ý¥ó¥É¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÌó83²¯±ß¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤¬¾­ÍèÅª¤Ë¥Ç¥£¥Ö¥ê¥ó¥°¤òÇäµÑ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤¬¤½¤Î°ÜÀÒ¶â¤Î20%¤òÆÀ¤é¤ì¤ëºÆÇäµÑ¾ò¹à¤¬·ÀÌó¤ËÀ¹¤ê¹þ