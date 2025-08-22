中国・青海省で建設中の鉄道橋のロープが断裂し、12人が死亡、4人が行方不明となっています。現地メディアによりますと、きょう午前3時すぎ、中国西部にある青海省で建設中の鉄道橋のロープが切れる事故がありました。これまでに12人が死亡、4人が行方不明となっています。当時、15人の作業員と現場責任者1人が作業をしていたということで、救出活動が続いています。橋の中央部分は完成しておらず、橋の脇に2本の巨大な足場と複数