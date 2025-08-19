韓国No.1フライドチキンブランド「bb.q オリーブチキン」が、ブランド誕生30周年を記念して特別な限定ボックスを発売します。骨なしモモ黄金フライドチキンやヤンニョムチキン、さらにチキンフィンガーまで盛り込まれた豪華な内容♡通常価格より460円お得に楽しめるこのセットは、8月21日（木）から9月3日（水）までの14日間限定販売。韓国フード好きには見逃せない記念企画です。 30周年を祝う特別ボック