【bb.q オリーブチキン】30周年を祝う♡お得な記念ボックスが期間限定登場

韓国No.1フライドチキンブランド「bb.q オリーブチキン」が、ブランド誕生30周年を記念して特別な限定ボックスを発売します。骨なしモモ黄金フライドチキンやヤンニョムチキン、さらにチキンフィンガーまで盛り込まれた豪華な内容♡通常価格より460円お得に楽しめるこのセットは、8月21日（木）から9月3日（水）までの14日間限定販売。韓国フード好きには見逃せない記念企画です。

30周年を祝う特別ボックスの中身

今回登場する「bb.qチキン誕生30周年記念ボックス」（税込990円）は、人気メニューを贅沢に詰め合わせた限定セットです。

ジューシーでサクサクの「骨なしモモ黄金フライドチキン」3ピース、甘辛ダレがやみつきになる「骨なしモモヤンニョムチキン」3ピース、さらに国産ササミ肉を使用した「チキンフィンガー」4本に、選べるディップソース1種が付いています。

通常1,450円（税込）相当の内容が、460円お得な990円（税込）で楽しめるのは嬉しいポイント♪

世界で愛される「bb.q オリーブチキン」

「bb.qチキン」は1995年に韓国で誕生し、“Best of the Best Quality”を掲げるフライドチキンブランド。現在は世界57ヵ国、3,500店舗以上※で展開するほどの人気を誇ります。

日本では2016年からワタミが運営し、関東を中心に関西や東海へも店舗網を広げています。本場のレシピを活かした味わいは、多くのファンを惹きつけてやみません。

今回の30周年ボックスは、日本国内の全店舗で販売されるため、気軽に本格韓国チキンを楽しめます。

※Genesis BBQの公式発表に基づいています

期間限定で楽しめるチャンス

「bb.qチキン誕生30周年記念ボックス」は、8月21日（木）から9月3日（水）までの14日間限定販売です。

いつもの食卓に華やかさを添えるのはもちろん、友人や家族とシェアするのにもぴったり。特別価格で提供されるこの機会に、ぜひ一度味わってみてはいかがでしょうか。

今だけのお得なチキン体験を♡

30周年という節目を祝う「bb.qチキン誕生30周年記念ボックス」は、人気メニューを贅沢に盛り込みながら990円（税込）で味わえる特別セット。

期間限定のため、チャンスを逃すともう食べられないかも♡この夏は、世界で愛される「bb.q オリーブチキン」の魅力を、お得に楽しんでみませんか。