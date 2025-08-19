『仮面ライダーW』より「仮面ライダーW T2ガイアメモリケース」(22,000円)が登場する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年2月発送予定。2026年2月発送予定「仮面ライダーW T2ガイアメモリケース」(22,000円)第43話、第44話、そして『仮面ライダーW FOREVER AtoZ/運命のガイアメモリ』に登場したT2ガイアメモリの収納ケースが完全新規設計で登場。ナンバーロック機