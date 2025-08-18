MPH（株）（TDB企業コード：864067496、資本金1000万円、東京都大田区蒲田5-28-4、代表清算人武藤元氏）は、8月18日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。5月16日に元従業員などの債権者より東京地裁へ破産を申し立てられた一方、6月2日には株主総会の決議により解散し、通常清算もしくは特別清算を目指していた。そうしたなか、申し立てられた破産に関する審尋期日が7月25日に終了し、裁判所が破産手続き開始決定を判断し