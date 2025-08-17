秋の訪れを感じさせる、栗のスイーツが森永製菓から新登場♪ 今年はお馴染みの「和栗ケーキ」に加え、「小枝＜芳醇モンブラン＞」と「ミニエンゼルパイ＜モンブラン＞」がラインナップ。9月9日の「重陽の節句（栗の節句）」にちなみ、旬の味わいをぎゅっと詰め込んだ贅沢なひと口をお届けします。ふんわり甘く香る栗の風味で、秋のおやつ時間を特別に♡ ふわもち食感♡ミニエンゼルパイ＜モンブラン＞