東京の玄関口とも言える東京駅は、年末年始やGW、お盆休みなどの長期休暇には、より一層混み合います。改札内外に数え切れないほどの飲食店が並ぶ駅構内では、どこになにがあるのか分からないという方も多いのではないでしょうか。今回は、改札内の商業空間『グランスタ東京』で、ほんとうに美味しいお店を厳選してご紹介します。電車、新幹線に乗る前の腹ごしらえにいかがですか。江戸を代表する味が楽しめる『江戸切り助六そば