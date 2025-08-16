ソーダ割り推奨の焼酎が増えたことで、幅広い世代から急激に支持を集めている焼酎。飲みやすさはもちろん、どんな料理にも合わせやすいのが理由でしょう。今回は、焼酎の世界への扉を開くのに最適なお店からご案内します。焼酎の数の多さはもちろん、料理と相性のいい飲み方を提案してくれる良店揃いです。飲み比べにサワー、気楽に構えずグビッ！面白い焼酎の世界『和酒・煮込みらいどん谷中店』＠谷中和酒をテーマに様々なお酒が