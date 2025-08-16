ソーダ割り推奨の焼酎が増えたことで、幅広い世代から急激に支持を集めている焼酎。飲みやすさはもちろん、どんな料理にも合わせやすいのが理由でしょう。今回は、焼酎の世界への扉を開くのに最適なお店からご案内します。焼酎の数の多さはもちろん、料理と相性のいい飲み方を提案してくれる良店揃いです。

飲み比べにサワー、気楽に構えずグビッ！面白い焼酎の世界『和酒・煮込みらいどん谷中店』＠谷中

和酒をテーマに様々なお酒が揃う『らいどん』。中でも店主の石井亮三さんが焼酎好きとあって、焼酎のセレクトには愛とこだわりが詰まっている。

芋や麦などの原料で分けない焼酎リストは、華やか、スッキリなどテイストごとで実は選びやすい。これって目からうろこかも。

オリジナルサワーも本格焼酎がベース。フルーティな芋焼酎の香りを生かした『超☆みかんサワー』など、焼酎の可能性を広げている。自分好みの一杯を見つけるなら、お得な「3種飲み比べセット」もあり。と、焼酎に親しむ仕掛けが至れり尽くせり。

七窪ソーダ割り730円、牛ホルモンの赤味噌煮730円、もち豚てっぽうの白醤油煮込み730円

白醤油でさっぱり仕上げた豚モツはソーダ割り、赤味噌でこっくり味の牛モツにはロックも合う

看板料理は芝浦から直送されるモツを使った、3種類の煮込み。これがまた焼酎によく合うから、杯がすすむ、すすむ。

店名の『らいどん』は、英語のRIDE ONに由来するとか。いざ、たのしい焼酎の世界へ、波に乗って漕ぎだしてみよう。

『和酒・煮込み らいどん谷中店』店主 石井亮三さん

店主：石井亮三さん「他にない銘柄をなるべく探して置いています」

『和酒・煮込み らいどん谷中店』

［店名］『和酒・煮込みらいどん谷中店』

［住所］東京都台東区谷中3-24-7

［電話］03-5834-8878

［営業時間］17時〜23時

［休日］不定休

［交通］JR山手線ほか西日暮里駅3番出口から徒歩5分

価値観が変わる!?自由な発想で新たな魅力を発見『居酒場IGOR COSY（イゴールコージー）』＠代々木上原

あなたの焼酎ライフに一石を投じる？かもしれない魅惑の店が今年5月に誕生した。渋谷にある焼酎と炭火焼きの人気店の姉妹店。こちらは規模がきゅっと小さめ、お客さんとの対話で焼酎の新しい楽しみ方を提案するカジュアルさがウリだ。

例えば水割りやソーダ割りは香り立つワイングラスで。氷を入れないことで温度差による味の変化を体感できたり、他にもお湯割りならキビ糖に漬けたレモンを合わせるアレンジなど思わず「そう来たか！」と膝を打つアプローチが新鮮。

加えて日本酒好きにはより近しい米焼酎を勧めてくれたり、「焼酎が好きになるきっかけになれば」と取り組む店長さんらの姿勢もとってもナイスなのである。

半熟玉子のさつま揚げ800円、千本桜お湯割り750円（きび糖レモンは＋100円）、雲丹のせ豚焼売ライムリーフの香り1200円、情け嶋ホップコーンサワー800円

この店だけの自家製さつま揚げは絶妙な半熟玉子。豚肉を手切りで仕込む焼売はウニもたっぷりでライムリーフが爽やか。麦冠情け嶋と浅間コーラを使う香ばしいポップコーンのようなサワーなど、オリジナルが豊富

料理だって愉快。ウニが鎮座する名物焼売や半熟玉子がとろけるさつま揚げなど、和に偏らず多文化のエッセンスを加えた味はどれも百点満点だ！

『居酒場IGOR COSY（イゴールコージー）』（左）店長 桜井茜さん、（右）副店長 渡辺小夏さん

店長：桜井茜さん、副店長：渡辺小夏さん「アレンジ飲みで焼酎に興味を持ってもらえれば！」

『居酒場IGOR COSY（イゴールコージー）』

［店名］『居酒場IGOR COSY（イゴールコージー）』

［住所］東京都渋谷区上原1-36-15トーカンマンション

［電話］03-6407-8373

［営業時間］17時〜23時（22時半LO）

［休日］月・不定休

［交通］地下鉄千代田線ほか代々木上原駅東口から徒歩1分

薩摩隼人もビックリ！パッションあふれる漢の焼酎酒場『鶏と本格焼酎昭和』＠新宿御苑

20ウン年前、居酒屋で焼酎に目覚めて以来、気づけばこの世界にどっぷり。鹿児島にも足しげく通い、蔵元や地元との縁を深めてきたという店主の佐藤達雄さん。カウンターにズラリと並ぶのは、芋焼酎ばかり。その相棒には、香ばしい宮崎地鶏の炭火焼きという、まさに王道をゆくスタイルだ。

「好きなように飲んで」が佐藤流だが、芋の魅力をより感じて欲しいからソーダ割りはなし。変わりに1杯目には生ビールなどを用意する。おすすめはお湯割り。

侍士の門お湯割り900円、地鶏もも焼き1300円

にんにくが効いたパンチのある味に合う「侍士の門」。みずみずしい淡路島産の玉ねぎスライス添え

なんたって専用の器を作るほどその愛は深い。キュッとくびれた独特のフォルムの器は、酒をくびれまで入れ、お湯が8分目までなら6対4、口元まで注げばちょうど半々と、銘柄によっても絶妙に調整できる仕掛け。

もちろん季節でお湯の温度も変える。暑い日だからこそ敢えてのお湯割り。これが意外といいのよ、実は。

『鶏と本格焼酎 昭和』店主 佐藤達雄さん

店主：佐藤達雄さん「本当においしい焼酎の魅力を知ってもらいたい」

『鶏と本格焼酎 昭和』

［店名］『鶏と本格焼酎昭和』

［住所］東京都新宿区新宿2-1-6新宿WESTビル1階

［電話］03-5944-0400

［営業時間］18時〜24時

［休日］日

［交通］地下鉄丸ノ内線新宿御苑前駅1番出口から徒歩3分

青ヶ島の風景が目に浮かぶ料理と青酎に浸る『青ヶ島屋』＠西新宿

青酎ってご存じですか？東京本土から358キロ、伊豆諸島の最南に位置する青ヶ島で醸される焼酎のことだ。驚くことに約170人の島民のうち10名が杜氏という酒好きパラダイス。そんな青酎を揃える店が西新宿にある。

店主は青ヶ島育ちで、杜氏もほぼ親戚か顔見知り。地元でも知られていない秘蔵の酒も置いてあったりする。ボトルラベルの表面は同じだけれど、側面には杜氏の名前がプリントしてあり、直子さんに順子さんと女性の名前が多いのは昔は各家庭で造られていたものだったから。

直子ソーダ860円八丈島産くさや1680円

匂いは強いが凝縮した旨みがクセになる。直子さんが醸す酒はフレッシュな香りが立つ （中央）八丈島産くさや 1680円 （奥）明日葉の天ぷら 970円 青ヶ島産でえぐみも少なく香りも爽やか

どれもさつまいもを原料とした焼酎なのに、とある酒は芋の無骨な表情、またとある酒はラムやジンなど洋酒に似た風情で、と作り手によって味も香りも全く異なるのだから飲むほどに深みにはまっていく。アオウミガメやくさやといった島料理をつまみつつ今宵は青酎にどっぷり浸ろう。

『青ヶ島屋』

［店名］『青ヶ島屋』

［住所］東京都新宿区西新宿7-15-15東宝観光ビル2階

［電話］03-6908-9723

［営業時間］17時〜23時半

［休日］日（祝は不定休）

［交通］都営大江戸線新宿西口駅D5出口から徒歩3分

撮影／鵜澤昭彦（らいどん）、大西陽（IGOR COSY）、貝塚隆（昭和）、小島昇（青ヶ島屋）、取材／岡本ジュン（らいどん、昭和）、肥田木奈々（IGOR COSY）、菜々山いく子（青ヶ島屋）

