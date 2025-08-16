27歳のときに指定難病の全身性エリテマトーデス（SLE）を発症した梅津絵里さん。25歳で結婚し、保育士として働きながら、毎週末サーフィンを楽しんでいた幸せな日常が一変します。（全2回中の1回） 【写真】ムーンフェイスなどの副作用により治療中は容姿も変わってしまった梅津さん（全18枚） 日焼けや夏バテだと深刻に考えていなかったら 2002年結婚する前に旦那さんと福岡にて ── 25