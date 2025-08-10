果物の魅力を引き出すタカノフルーツパーラーから、8月17日「パイナップルの日」にちなんだ期間限定メニューが登場します。今回味わえるのは、爽やかな香りと甘みがぎゅっと詰まった「ゴールデンパインのパフェ」。8月17日(日)からの3日間限定で、全国8店舗にて提供されます。夏の終わりにぴったりな、ひんやり贅沢スイーツをご堪能あれ♡ パイナップルの日にぴったりな爽やかパフェ