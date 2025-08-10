タカノフルーツパーラーの期間限定♡ゴールデンパインのパフェが登場

果物の魅力を引き出すタカノフルーツパーラーから、8月17日「パイナップルの日」にちなんだ期間限定メニューが登場します。今回味わえるのは、爽やかな香りと甘みがぎゅっと詰まった「ゴールデンパインのパフェ」。8月17日(日)からの3日間限定で、全国8店舗にて提供されます。夏の終わりにぴったりな、ひんやり贅沢スイーツをご堪能あれ♡

パイナップルの日にぴったりな爽やかパフェ

「パ（8）イ（1）ナ（7）ップル」の語呂合わせにちなみ、8月17日は“パイナップルの日”。そんな記念日に合わせて登場するのが「ゴールデンパインのパフェ」です。

タカノならではのフルーツの選定と仕立てで、ジューシーなパイナップルの甘酸っぱさを存分に楽しめる一品に。甘みと酸味のバランスが絶妙で、夏にぴったりの後味すっきりな味わいです。

こだわり素材の重なりが贅沢な味わいに

ゴールデンパインのパフェ

価格：2,090円(税込)

このパフェは、濃厚なパインソースに加え、ソフトクリームとパイングラニテ（氷菓）を重ねた層構造がポイント。素材ごとの異なる食感と温度が、口の中で優しくとろけ合います。

パインの香りが立ちのぼるたびに、まるで南国にいるかのような幸福感に包まれます。ビジュアルも美しく、見た目から心ときめく一品です♪

提供は3日間限定！見逃し厳禁

ゴールデンパインのパフェは、8月17日(日)～19日(火)の3日間限定での提供。※定休日の関係で一部店舗では日程が異なります。販売店舗は全国8店舗。

どの店舗も数量限定のため、確実に味わいたい方は早めの来店がおすすめです。この時季だけの特別なパフェ、ぜひお見逃しなく♡

夏の締めくくりに♡パインの甘さを味わって

夏の終わりにぴったりの、爽やかで心満たされるタカノフルーツパーラーの「ゴールデンパインのパフェ」。甘酸っぱく芳醇な味わいは、暑さで疲れた体にもやさしくしみ渡ります。

3日間だけのスペシャルなスイーツで、自分へのご褒美タイムを過ごしてみませんか？口いっぱいに広がるパインの香りとひんやり感が、きっと忘れられない夏の思い出になるはずです♡