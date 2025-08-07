子どもを通して繋がりが生まれるママ友。子育ての悩みを共有したり、成長を分かち合ったり、心強い存在ですよね。しかし、良い出会いもあれば、そうでは無い出会いもあるようです。アプリ「ママリ」には、ママ友から依存されて苦痛になり、距離を取っていたものの、今また追いかけられる等されるようになったとの声が届きました。ママ友から連絡があり、返信に悩んでいるとのこと。この記事ではママリに寄せられた声をご紹介します