USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.528.098.217.60 1MO9.947.538.127.18 3MO10.117.558.597.38 6MO10.127.508.927.54 9MO10.037.519.097.70 1YR10.007.539.277.83 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.679.488.38 1MO8.959.127.89 3MO9.469.288.03 6MO9.789.