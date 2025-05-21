この作品は、アイドルオタクの作者・M子(＠bocchiota)さんが以前勤めていた会社でイケメン社員のO野さんに恋をするも、彼の本当の姿は自分の期待とは異なる姿だったとに気づき、葛藤しながら恋をあきらめ前進するお話です。ある日友人と食事した時、O野さんをどう思っているか聞かれたM子さん。｢その人のこと好きなの？｣という友人からの単刀直入な問いにどのように答えるのでしょうか。『アイドルオタクが現実のイケメンに恋をし