°µ´¬¤Î¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥æ¥¿¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Ï£³·î23Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊNWSL¡ËÂè2Àá¤Ç¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥¦¥§¡¼¥Ö¤ÈÂÐÀï¡£ÅÄÃæÈþÆî¤¬Á¯Îõ¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï£±¡Ý£²¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿72Ê¬¡¢¥¢¥ê¡¼¡¦¥»¥ó¥È¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¡£ÀäÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤­¤¿GK¤Î°ÌÃÖ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢±¦Â­¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¤ËÆÍ¤­»É¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÅÄÃæ¤¬¹ª¤ß¤ÊÈ´¤±½Ð¤·¢ª´°àú¤Ê±¦Â­ÃÆ