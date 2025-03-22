22日（土）、ロッテ浦和球場でのイースタン・リーグ、対西武戦。ロッテの先発投手は田中晴也、対する西武の先発投手は杉山遙希。ロッテは3回裏、先制に成功。石川慎吾の二塁打などで二死二塁とし、山本大斗の適時二塁打で先制。その後二死満塁となりアセベド、石垣の連続適時二塁打で4点を追加。5点をリードする。4回裏、石川慎の二塁打などで一死二・三塁とし、山本大斗がレフトへの3ランを放ち3点を追加。8対0とした。5