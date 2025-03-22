◆ラストチャンスで4回途中8失点KO…ナショナルズは21日（日本時間22日）、中日からポスティングシステムを利用し2年契約を結んだ小笠原慎之介投手（27）をマイナー3Aロチェスターへ降格させたと発表した。小笠原は前日20日（同21日）にメッツとのオープン戦に先発登板するも、4回途中8安打8失点でノックアウト。開幕ローテ入りへのラストチャンスとみなされた登板でも結果を残せず、オープン戦5試合の通算成績は1勝3敗、防御