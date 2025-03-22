イングランド代表は21日に行われたアルバニアとのW杯欧州予選に2-0で勝利した。前半20分に先制ゴールを叩き出したのは、アーセナルに所属するマイルズ・ルイス＝スケリー。Optaによれば、彼は18歳と176日というイングランド代表史上最年少デビュー得点記録を樹立したという（これまでの記録はマーカス・ラッシュフォードの18歳と209日）。ルイス＝スケリー本人、トーマス・トゥヘル監督、アーセナルでも同僚であるMFデクラン・ライ