¥ª¡¼¥×¥óÀï¡û ÆüËÜ¥Ï¥à 5 ¡Ý 2 µð¿Í ¡ü¡ã3·î19Æü¥¨¥¹¥³¥óF¡äÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï½øÈ×¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Íµð¿Í¤Ë²÷¾¡¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï¤³¤ì¤Ç3Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤Ï½é²ó¡¢3ÈÖ¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎÃæ±Û¤¨Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î2²ó¤Ï2ÈÖ¡¦À¶µÜ¹¬¤¬ÃæÁ°¤ËÍî¤Á¤ëÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤ÁºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£3²ó¤ÏÆó»à¤«¤é6ÈÖ¡¦ÅÄµÜ¡¢7ÈÖ¡¦¾¾ËÜ¹ä¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç¹¥µ¡¤òºî¤ë¤È¡¢8ÈÖ¡¦¾åÀîÈª¤¬±¦Ãæ´ÖÆÍÇË¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á4¡Ý1¡£¤µ¤é¤Ë¡¢9ÈÖ¡¦