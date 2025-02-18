¥É¥¤¥Ä1Éô¤Î¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¤Ï¡¢1·î¤Ç28ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ü¥ë¥·¥¢¤Ï2026Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ØBild¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÈÄÁÒ¤Ï¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤òµñÈÝ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ØFrankfurter Rundschau¡Ù¤Ï¡¢ÈÄÁÒ¤¬·ÀÌó±äÄ¹¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢·ÀÌóËþÎ»¤Ç¥Õ¥ê¡¼°ÜÀÒ¤µ¤»¤ë¤Î¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤Ù¤­¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºò²Æ¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍMF¥Þ¥Ì¡¦¥³¥Í¤ò¥í¡¼¥Þ¤Ë°ÜÀÒ¤µ¤»¤¿¤¬¡¢Èà¤ÎÇã¤¤¼è¤ê³Û