¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTransfery.info¡Ù¤¬17Æü¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉU-20ÂåÉ½MF¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥´¥ó¥µ¥ë¥ô¥§¥¹¡¦¥É¡¦¥Ê¥·¥á¥ó¥È¤¬J3¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥´¥ó¥µ¥ë¥ô¥§¥¹¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É2Éô¥¦¥Ã¥Á¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºòÇ¯6·îËö¤Ë¥Á¡¼¥à¤È·èÊÌ¤·¤Æ¸½ºßÌµ½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿°ì»þ¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É4Éô¤Î¥¦¥Ë¥¢¡¦¥¹¥Ð¥¸¥§¥ó¥Ä¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬¶á¤Å¤¯¤â¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É