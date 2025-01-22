タレントの松村沙友理（32歳）が、1月21日に自身のYouTubeチャンネルで動画を公開。「前世の記憶で天一食べた事あるんちゃうん、というくらい天一がすごい好き」と“天下一品愛”を語った。松村沙友理が「大大大大大好き」と話すラーメン店、天下一品を訪問。松村は「大阪時代から、幼少期の頃から家族でどっかお出かけして、帰り道に天一寄ってご飯食べて帰る」と幼少期から好きで、「ほんまにあんまり外食してないんですけど、天