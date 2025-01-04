――――――――――――――――――― 1月 6日 (月) ―― ◆国内経済 ★大発会 ・12月新車販売 (14:00) ・12月軽自動車販売 (14:00) ◆国際経済ｅｔｃ ・中国12月財新コンポジットPMI (10:45) ★中国12月財新サービス業PMI (10:45) ・ドイツ12月サービス業PMI[確報値] (17:55)