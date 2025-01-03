¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢Vision2025¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡È¿·¤¿¤Ê¾ï¾¡·³ÃÄ¡É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇÀþ¤Ï¥½¥È¡¢¥Ý¥é¥ó¥³¤ÎÎ¾³°¹ñ¿Í¤Ë²®Ìîµ®»Ê¡¢³ÑÃæ¾¡Ìé¡¢²¬Âç³¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Çºòµ¨¡¢º´Æ£ÅÔ»ÖÌé¤¬¥ê¡¼¥°4°Ì¤ÎÂÇÎ¨.278¤È¡ÈÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡É¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º´Æ£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢22Ç¯¤ËÅðÎÝ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ì·³½Ð¾ì¤·¤¿ºòµ¨¤Ï7·îÅÙ¤Î·î´ÖMVP¤Ëµ±¤¯¤Ê¤ÉÂÇÎ¨.300¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿郄Éô±ÍÅÍ¡¢³«ËëÁ°¤Î¸Î¾ã¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤ë¤â