Ãæ»³ÈþãÏ¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ÖLove Letter¡×¡Ê1995Ç¯¡Ë¤Î´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ¡Ê61ºÐ¡Ë¤¬12·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎTwitter¡ÊX¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±ÆüË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ä°æ´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¡¢¡ØLove Letter¡Ù30¼þÇ¯¡¢¤½¤ó¤Ê¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÊÍè¤¿¤ë2025Ç¯¡¢Àã¤Î¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë°ì½ï¤Ë¾®Ã®¤ËÀ»ÃÏ½äÎé¤·¤è¤¦¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Îë¾Êó¡×¤ÈÃæ»³¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö²ù¤·¤¤ÁÛ¤¤¡¢ÌµÇ°¤ÊÁÛ¤¤¡¢ÍÍ¡¹±²