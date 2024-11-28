お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之（41歳）が、11月27日に放送されたバラエティ番組「何を隠そう…ソレが！」（テレビ東京系）に出演。高級焼肉店「叙々苑」のロゴを書いた人物について語った。番組は今回、焼肉について取り上げる中で、“大物芸人と叙々苑の深い関係”の話題に。「叙々苑」のロゴを書いた人物について、ウエストランド井口が「爆笑問題・太田さんのお父さん」と話し、スタジオからは「えええ！？」「そうな