◆【香川県のご当地グルメ】ヘルシーなのにおいしい、中野製菓「希少糖芋けんぴ」都内で気軽に行けるアンテナショップで買える、ご当地グルメ。今回は、香川県のアンテナショップ「香川・愛媛 せとうち旬彩館」の売れ筋ランキング1位、中野製菓「希少糖芋けんぴ」をご紹介します。芋にまとわせる糖蜜に、香川で開発された次世代甘味料「希少糖含有シロップ」を使用した、あっさりとした甘さとやわらかな食感が人気の芋けんぴ。ヘル