ダイソーで良さそうなバッグインバッグを発見！他の100均にも似たようなものがあったりするけど…と思いつつ試しにゲットしたのですが、300円にしてはコスパが高すぎて驚きました。素材、サイズ感、収納力、使い心地…どれをとっても粗が見つからない！買って大正解でした♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：クッションバッグインバッグ（A5）価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーダイソーのバッグインバッグが