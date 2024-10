一般社団法人Anointed mass choirは、2024年12月7日(土)、高知県立県民文化ホール オレンジホールにて、コンサート「Anointed mass choir Christmas Concert in KOCHI“FREEDOM”」を開催します。 Anointed mass choir Christmas Concert in KOCHI“FREEDOM” ■Anointed mass choir Christmas Concert in KOCHI“FREEDOM”日時:2024年12月7日(土) 17:00開場18:00開演会場:高知県立県民文化ホール オレン