パワフルなサウンドで表現！Anointed mass choir Christmas Concert in KOCHI“FREEDOM”

■Anointed mass choir Christmas Concert in KOCHI“FREEDOM”

日時 :2024年12月7日(土) 17:00開場 18:00開演

会場 :高知県立県民文化ホール オレンジホール

出演 :Anointed mass choir

ゲスト:BLACK BOTTOM BRASS BAND

チケット:全席自由

一般… 前売 4,000円/当日 4,500円(3歳以下のお子様は膝上無料)

☆こどもチケット… 前売 1,000円/当日 1,500円(4歳〜小学生以下のお子様)

☆ペアチケット… 前売のみ 7,000円

チケット購入・取り扱い:チケットぴあ Pコード278-589

一般社団法人Anointed mass choirは、2024年12月7日(土)、高知県立県民文化ホール オレンジホールにて、コンサート「Anointed mass choir Christmas Concert in KOCHI“FREEDOM”」を開催。

ゲストは、関西で結成され、日本を代表するニューオリンズブラスバンドとして幅広く活躍する「BLACK BOTTOM BRASS BAND」が参加し会場を盛り上げます。

創立25周年の節目を迎え、今新たに、自由に歌える喜び、歌うことで自由になれる喜びを、Anointed mass choirらしいパワフルなサウンドで表現。

■Anointed mass choir PROFILE

〜 一人でも多くの人に音楽の本当の楽しさを伝えたい 〜

宗教、職業に関係なく一人一人のメッセージを心のハーモニーで表現する日本有数、全国規模のマス・クワイア。

東京、横浜、大阪、名古屋、北陸、浜松、高知にグループを持ち、総勢約800人。

楽譜にとらわれない自由で豊かな、その歌の表現は、プロのミュージシャンからも高い評価を受けている。

平安神宮、大阪城、梅田芸術劇場、文京シビックホール、名古屋国際会議場センチュリーホール、横浜みなとみらいホールなどでの自主コンサート、ライブ活動を全国的に展開。

綾戸智恵、半崎美子、角松敏生、平原綾香、スティービー・ワンダーなど、国内外の著名アーティストとも共演多数。

日本で初の60歳以上のメンバーからなるAnointed Gold mass choirを名古屋、東京に創設。

また、心の免疫力を上げるワークショップや学校コンサートに力を入れ、全国160校を超える未来を担う子どもたちに<大人の一生懸命>を届けている。

2023年6月に創立25周年を迎え、出逢いの必然を感じ、各地で精力的にコンサート活動を実施。

