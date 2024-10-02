10月2日より開催 「SPECIAL AUTUMN SCOUT」の特典付きスカウト/通常版スカウト セガは、選手育成や補強などを通してサッカークラブ運営を行なっていくAndroid/iOS用スポーツ育成シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう！ロード・トゥ・ワールド」（サカつくRTW）において、新★5選手がレベルMAXで登場する「SPECIAL AUTUMN SCOUT」を10月2日よ