10月1日 セール開始 Amazonにて、Dellの27インチゲーミングモニター「G2725D」が、本日10月1日より割引価格で販売されている。 本モニターは、リフレッシュレート180、解像度QHD Wide 1440pの27インチモニター。180Hzと1ミリ秒の応答時間により滑らかな動きが実現しているほか、ソフトウェア低ブルーライト ソリューションにより、有害なブル&#1254