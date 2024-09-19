元NGT48の中井りかが、18日に「東京ディズニーシー」のホテルで行われた結婚式の様子をSNSで公開した。中井は「先日東京ディズニーシーチャペル・ミラコスタにて、ご列席頂きました大好きな皆様に見守られ無事に結婚式、披露宴を結ぶことが出来ました」と報告。続けて、「夢を叶えた特別な日、世界で一番幸せなんじゃないかと思えた1日になりました」と表現し、ディズニーキャラクターたちが出席したことも「本当に本当に嬉しか