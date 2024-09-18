テレビ東京の竹崎由佳アナ（31歳）が、9月17日に放送されたバラエティ番組「紙とさまぁ〜ず」（テレビ東京系）に出演。28日間に及んだ、パリ五輪取材を振り返った。パリ五輪取材のため、久しぶりに同番組に登場した竹崎アナ。さまぁ〜ずの2人は「竹崎、久しぶりです」「パリ、何日間行ってたの？」と質問し、竹崎アナが「28日間（行っていた）」と答えると、さまぁ〜ずの2人は口を揃えて「28日間！」とビックリ。三村マサカズは「