全国各地の特産品や名産品がそろう、アンテナショップ。地域により品ぞろえの個性も豊かで、行って見ているだけでも楽しいスポットばかり。「お気に入りのアンテナショップがある！」という人もいるのではないでしょうか。アンテナショップの「中の人」に、おすすめ商品を教えてもらうこの企画、今回は、東京・日本橋にある長崎県のアンテナショップ「日本橋 長崎館」を担当する長崎県東京事務所の平山さんに、おすすめ5品を紹介し